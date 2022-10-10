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АПЛ. Ничья Ноттингем Форест и Астон Виллы в последнем матче тура

Англия
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Все голы были забиты в первом тайме

АПЛ. Ничья Ноттингем Форест и Астон Виллы в последнем матче тура

Фото: twitter.com/AVFCOfficialАвтор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Вместо того, чтобы увольнять Стива Купера после поражения “Лестеру” в матче за шесть очков, руководство “Ноттингем Форест” решило вознаградить своего тренера новым трехлетним контрактом. Это редкая для нашего времени демонстрация доверия тренеру. В прошлом сезоне Купер сделал фактически невозможное, трансформировав “Форест” из борца за выживание в Чемпионшипе до команды, которая в итоге выиграл плей-офф, и боссы новичка лиги надеются, что 42-летнему тренеру удастся сделать что-то подобное во второй раз.

Возможно, изменения к лучшему для “Форест” не за горизонтом, но пока их нет. Победа в сегодняшнем матче нужна была обеим командам, но ни одна из них не сделала достаточно для того, чтобы взять три очка. Они разучились побеждать. “Вилла” выиграла всего один матч из последних семи, “Форест” не выигрывает семь поединков подряд, пять из них проиграв.

Матч начался хорошо для хозяев – им удалось забить гол своим первым ударом в матче. Гиббз-Уайт выполнил подачу со штрафного, а Деннис забил головой. “Вилла” вновь провалилась после стандарта.

Но если “Вилла” проваливается после стандартов, то “Ноттингем Форест” – после ударов издали. Правда, Дину Хендерсону можно только посочувствовать – удар у 37-летнего Эшли Янга получился сильным, низом, прямо в угол, отразить его было крайне сложно.

Оставшийся час игры команды потратили на попытку забить второй гол, но качества в атаке не было ни у первой, ни у второй стороны. В итоге – 1:1. Ничья, которая не устраивает никого.

Чемпионат Англии, десятый тур. Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Астон Вилла” 1:1

Голы: Деннис 15 – Янг 22

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Орье (Уильямс 58), Кук, Маккенна, Тоффоло – Фройлер, Йейтс, Куяте – Джонсон, Деннис (Сарридж 70), Гиббз-Уайт (О’Брайен 90)

“Астон Вилла”: Мартинес – Янг, Мингз, Конса, Кэш – Рэмзи (Арчер 81), Дуглас Луис, Макгинн (Дендокер 77) – Коутинью (Ингз 65), Уоткинс, Буэндиа

Предупреждения: Орье 18, Кук 27, Йейтс 82 – Конса 45, Макгинн 50, Рэмзи 76

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига Ноттингем Форест АПЛ
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