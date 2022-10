АПЛ. Ничья Ноттингем Форест и Астон Виллы в последнем матче тура

Вместо того, чтобы увольнять Стива Купера после поражения “Лестеру” в матче за шесть очков, руководство “Ноттингем Форест” решило вознаградить своего тренера новым трехлетним контрактом. Это редкая для нашего времени демонстрация доверия тренеру. В прошлом сезоне Купер сделал фактически невозможное, трансформировав “Форест” из борца за выживание в Чемпионшипе до команды, которая в итоге выиграл плей-офф, и боссы новичка лиги надеются, что 42-летнему тренеру удастся сделать что-то подобное во второй раз.

Steve Cooper gets a ???????????? reception from the Nottingham Forest fans after signing his new contract ???????? pic.twitter.com/DbwVtJgwJO