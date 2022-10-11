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Обамеянг - о словах про Артету: Тогда у меня было много негативных эмоций

Англия
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Форвард "Челси" извинился за критику в адрес наставника "Арсенала"

Обамеянг - о словах про Артету: Тогда у меня было много негативных эмоций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил свои слова про главного тренера "Арсенала" Микеля Артету.

"Знаю, что есть видео, которое было записано сразу после того, как я перешел в "Барсу". В то время у меня все еще было много негативных эмоций.

"Арсенал" отлично выступает в этом сезоне, и я желаю всем своим бывшим партнерам всего наилучшего, только не 6 ноября. Сейчас я полностью сосредоточен на завтрашнем матче", – написал футболист на своей странице в Twitter.

Отметим, что 6 ноября "Челси" встретится с "Арсеналом" в рамках 15-го тура АПЛ. Сегодня "синие" сыграют против "Милана" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон)
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