Обамеянг - о словах про Артету: Тогда у меня было много негативных эмоций

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил свои слова про главного тренера "Арсенала" Микеля Артету.

Aware there is a video out that was recorded just after I arrived at Barca. At the time I still had a lot of bad feelings in me - Arsenal are doing great things this season and I wish all my old guys well, just not on November 6 ???? Now full focus on tomorrow ????