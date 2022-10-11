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Обамеянг - о словах про Артету: Тогда у меня было много негативных эмоций
Форвард "Челси" извинился за критику в адрес наставника "Арсенала"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил свои слова про главного тренера "Арсенала" Микеля Артету.
"Знаю, что есть видео, которое было записано сразу после того, как я перешел в "Барсу". В то время у меня все еще было много негативных эмоций.
"Арсенал" отлично выступает в этом сезоне, и я желаю всем своим бывшим партнерам всего наилучшего, только не 6 ноября. Сейчас я полностью сосредоточен на завтрашнем матче", – написал футболист на своей странице в Twitter.
Aware there is a video out that was recorded just after I arrived at Barca. At the time I still had a lot of bad feelings in me - Arsenal are doing great things this season and I wish all my old guys well, just not on November 6 ???? Now full focus on tomorrow ????— AUBA⚡️ (@Auba) October 10, 2022
Отметим, что 6 ноября "Челси" встретится с "Арсеналом" в рамках 15-го тура АПЛ. Сегодня "синие" сыграют против "Милана" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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