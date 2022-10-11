Обамеянг - о словах про Артету: Тогда у меня было много негативных эмоций

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил свои слова про главного тренера "Арсенала" Микеля Артету.

"Знаю, что есть видео, которое было записано сразу после того, как я перешел в "Барсу". В то время у меня все еще было много негативных эмоций.

"Арсенал" отлично выступает в этом сезоне, и я желаю всем своим бывшим партнерам всего наилучшего, только не 6 ноября. Сейчас я полностью сосредоточен на завтрашнем матче", – написал футболист на своей странице в Twitter.