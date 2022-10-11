Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль потерял двух защитников на несколько недель из-за травм
Еще проблемы для Юргена Клоппа
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитники "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд и Жоэль Матип получили повреждения, сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс.
24-летний англичанин пропустит 2 недели из-за повреждения голеностопного сустава, 31-летний камерунец из-за травмы икроножной мышцы 2-3 недели. Оба футболиста травмировались в матче 10-го тура АПЛ против "Арсенала" (2:3).
Напомним, что ранее нападающий "Ливерпуля" Луис Диас выбыл до декабря из-за травмы колена.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:The Athletic
Популярное сейчас
- Бойко отправился на консультацию в Барселону
- Стали известны даты и время проведения матчей 8-го и 9-го туров УПЛ
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11 октября 2022
- АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 3:2. Свидетельство прогресса
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet