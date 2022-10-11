  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль потерял двух защитников на несколько недель из-за травм
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль потерял двух защитников на несколько недель из-за травм

Англия
(1 голосов)

Еще проблемы для Юргена Клоппа

Ливерпуль потерял двух защитников на несколько недель из-за травм

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитники "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд и Жоэль Матип получили повреждения, сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс.

24-летний англичанин пропустит 2 недели из-за повреждения голеностопного сустава, 31-летний камерунец из-за травмы икроножной мышцы 2-3 недели. Оба футболиста травмировались в матче 10-го тура АПЛ против "Арсенала" (2:3).

Напомним, что ранее нападающий "Ливерпуля" Луис Диас выбыл до декабря из-за травмы колена.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Жоэль Матип Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде