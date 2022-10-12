"Сделай мне услугу. Задай собственный вопрос", - Клоппу не понравилась фраза об отсутствии у Ливерпуля искры

В преддверии игры с "Рейнджерс" в Лиге чемпионов Юрген Клопп остался недовольным вопросом журналиста об отсутствии "искры" в игре команды.

На днях бывший игрок мерсисайдцев Дитмар Хаманн в интервью британскому изданию Talk Sport скептически высказался о перспективах нынешнего "Ливерпуля".

"Не думаю, что они способны добиться снова тех результатов, которые они показывали раньше. "Арсенал" во втором тайме против "Ливерпуля" был той командой, которой четыре-пять лет был "Ливерпуль": каждый раз, когда они шли вперед, вы чувствовали, что что-то произойдет."Ливерпуль" выглядит уставшим пешеходом. Они прото выглядят ровно. Не уверен, откуда возьмется "искра".

Журналист спросил, что думает на этот счет Клопп.

- Я слышал фразу после игры с "Арсеналом", что "Ливерпулю" необходима "искра".

– Кто это сказал?

– Дитмар Хаманн.

– О, здорово. Это фантастический источник информации, уважаемый повсюду. Думаю, что Диди Хаманн не заслуживает того, чтобы вы использовали его слова, чтобы задать вопрос. Окажи мне услугу. Задай свой вопрос.

Напомним, что "Ливерпуль" на данный момент занимает лишь десятую строчку в АПЛ и не может выиграть уже три подряд поединка в чемпионате.