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Роналду не согласен, что разбитый телефон мальчика-аутиста – это проявление агрессии

Англия
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Португалец не согласен с решением FA

Роналду не согласен, что разбитый телефон мальчика-аутиста – это проявление агрессии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду оспорит обвинение Футбольной ассоциации Англии (FA) касаемо разбитого телефона мальчика-аутиста в конце прошлого сезона, сообщает BBC.

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В сентябре FA признала, что действия португальца нарушают её правила и являются некорректными и/или агрессивными.

Тен Хаг также заявил, что Роналду не согласен с обвинением: "Мы говорили об этом, он не принимает это".

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Напомним, что Роналду после поражения от "Эвертона" (0:1) в конце прошлого сезона выхватил телефон у мальчика и разбил его. Позже форвард извинился.

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В статье: Криштиану Роналду Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
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Источник:
bbc.com

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