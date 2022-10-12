Роналду не согласен, что разбитый телефон мальчика-аутиста – это проявление агрессии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду оспорит обвинение Футбольной ассоциации Англии (FA) касаемо разбитого телефона мальчика-аутиста в конце прошлого сезона, сообщает BBC.

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В сентябре FA признала, что действия португальца нарушают её правила и являются некорректными и/или агрессивными.

Тен Хаг также заявил , что Роналду не согласен с обвинением: "Мы говорили об этом, он не принимает это".

Напомним, что Роналду после поражения от "Эвертона" (0:1) в конце прошлого сезона выхватил телефон у мальчика и разбил его. Позже форвард извинился.