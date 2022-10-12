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СМИ: Галатасарай хочет подписать Роналду зимой или летом
При этом клуб не выступает в еврокубках
Фото: twitter.com/Cristiano
Турецкий "Галатасарай" изучает возможность подписания Криштиану Роналду, сообщает Fotomaç. Летом клуб на свой запрос уже получил отказ из-за нежелания португальца идти в клуб, который не выступает в еврокубках.
Контакты между клубами продолжаются и "Галатасарай" нацелен на подписание игрока зимой или лето, если не удастся провернуть сделку в январе.
Тен Хаг не хотел бы отпускать Криштиану зимой, так как "Манчестер" не планирует подписывать ему на замену качественного нападающего.
Недавно португалец забил первый гол в этом сезоне. Криштиану забил победный мяч в матче с "Эвертоном".
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