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СМИ: Галатасарай хочет подписать Роналду зимой или летом

Англия
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При этом клуб не выступает в еврокубках

СМИ: Галатасарай хочет подписать Роналду зимой или летом

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

Турецкий "Галатасарай" изучает возможность подписания Криштиану Роналду, сообщает Fotomaç. Летом клуб на свой запрос уже получил отказ из-за нежелания португальца идти в клуб, который не выступает в еврокубках.

Контакты между клубами продолжаются и "Галатасарай" нацелен на подписание игрока зимой или лето, если не удастся провернуть сделку в январе.

Тен Хаг не хотел бы отпускать Криштиану зимой, так как "Манчестер" не планирует подписывать ему на замену качественного нападающего.

Недавно португалец забил первый гол в этом сезоне. Криштиану забил победный мяч в матче с "Эвертоном".

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В статье: Криштиану Роналду Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
fotomac.com

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