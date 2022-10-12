СМИ: Галатасарай хочет подписать Роналду зимой или летом

Турецкий "Галатасарай" изучает возможность подписания Криштиану Роналду, сообщает Fotomaç. Летом клуб на свой запрос уже получил отказ из-за нежелания португальца идти в клуб, который не выступает в еврокубках.

Контакты между клубами продолжаются и "Галатасарай" нацелен на подписание игрока зимой или лето, если не удастся провернуть сделку в январе.

Тен Хаг не хотел бы отпускать Криштиану зимой, так как "Манчестер" не планирует подписывать ему на замену качественного нападающего.

Недавно португалец забил первый гол в этом сезоне. Криштиану забил победный мяч в матче с "Эвертоном".