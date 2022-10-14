АПЛ. Брентфорд - Брайтон 2:0. Де Дзерби остается без побед

Медовый месяц Роберто Де Дзерби в Англии ограничился одним матчем с “Ливерпулем” (3:3). Во втором туре подряд с итальянским тренером “Брайтон” проигрывает, при этом, как и в игре с “Тоттенхэмом” (0:1) на прошлой неделе, “чайки” не уступали в качестве показываемого футбола и количестве созданных моментов, но их подвела эффективность и реализация, а соперник был беспощадным.

“Брайтон” владел инициативой на первых минутах, и создавал свои моменты после стандартов, дальних ударов и позиционных атак. “Брентфорд” уступал в ритме и интенсивности, и это был странно, так как команда Томаса Франка на своем поле обычно мощно проводит первые таймы.

Но все же “Брентфорду” в середине первого тайма удалось перехватить инициативу. И сразу же хозяева принялись создавать острые моменты у ворот Санчеса – Мбемо красивым ударом пробил в перекладину, а затем “Брентфорд” забил свой мяч. Все началось с Мбемо, который накрутил нескольких соперников на фланге, дал пас Оньеку, прострел и Тоуни изящно переправил мяч в сетку пяткой.

В конце тайма Де Дзерби и Франк сцепились на линии. Тренер “Брентфорда” помешал Велтману сразу бросить аут, и тренер “Брайтона” принялся защищать своего футболиста. Франк и Де Дзерби не соответствуют стереотипу тренеру-злодеев, но такое может случиться со всеми.

Второй тайм развился по такому же сценарию, как и первый. У “Брайтона” было больше владения и ударов, а забил “Брентфорд”. Велтман неаккуратно сыграл в своем штрафном против Тоуни и сам форвард реализовал пенальти. Для 26-летнего Тоуни это был 55-й гол за “Брентфорд” в 100 матчах.

The Big Man pic.twitter.com/f1fBDHLnpD — Brentford FC (@BrentfordFC) October 14, 2022

2:0 – эта победа позволила “Брентфорду” подняться на восьмую позицию. “Брайтон” – седьмой, “чайки” имеют на пункт больше и матч в запасе.

Чемпионат Англии, 11-й тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Брайтон” 2:0

Голы: Тоуни 27, Тоуни 64 (пен.)

“Брентфорд”: Райя – Айер, Ми, Пиннок, Генри (Годдос 87) – Оньека (Баптист 71), Янельт, Йенсен (Дасилва 81) – Мбемо (Канос 80), Тоуни, Висса (Расмуссен 71)

“Брайтон”: Санчес – Уэбстер, Данк, Велтман – Эступиньян (Митома 46), Кайседо, Мак Аллистер, Марч – Троссард (Ундав 69), Гросс (Лалана 68) – Уэлбек

Предупреждения: Йенсен 45+1, Баптист 90+2, Тоуни 90+3 – Кайседо 45+2