Манчестер Сити продлил контракт с Филом Фоденом

"Манчестер Сити" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с Филом Фоденом. Соглашение рассчитано до лета 2027-го.

Фоден в системе "Сити" с 9 лет и выиграл уже 11 трофеев на клубном уровне. Англичанину 22 года.

В этом сезоне Фил провел 13 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 90 миллионов евро.