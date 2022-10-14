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Манчестер Сити продлил контракт с Филом Фоденом
Как и сообщалось в СМИ, подписали до конца недели
Фото: mancity.com
"Манчестер Сити" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с Филом Фоденом. Соглашение рассчитано до лета 2027-го.
Фоден в системе "Сити" с 9 лет и выиграл уже 11 трофеев на клубном уровне. Англичанину 22 года.
В этом сезоне Фил провел 13 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 90 миллионов евро.
So happy to have extended my contract at City ✍️???? It was my dream to play for this club when I was a kid and I’m so grateful that my dream has come true! Looking forward to many more years here ????????— Phil Foden (@PhilFoden) October 14, 2022
Thank you to the fans for all your support ???? pic.twitter.com/0rs7G0RZ2A
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