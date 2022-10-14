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Манчестер Сити продлил контракт с Филом Фоденом

Англия
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Как и сообщалось в СМИ, подписали до конца недели

Манчестер Сити продлил контракт с Филом Фоденом

Фото: mancity.com

Новина українською

"Манчестер Сити" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с Филом Фоденом. Соглашение рассчитано до лета 2027-го.

Фоден в системе "Сити" с 9 лет и выиграл уже 11 трофеев на клубном уровне. Англичанину 22 года.

В этом сезоне Фил провел 13 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 90 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Фил Фоден
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Источник:
mancity.com

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