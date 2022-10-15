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У Пепа нет проблем, ведь теперь у него есть Холанд. С чем Ливерпуль и Сити подходят к очной встрече

Англия
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Большой подкаст-анонс

У Пепа нет проблем, ведь теперь у него есть Холанд. С чем Ливерпуль и Сити подходят к очной встрече

Getty Images / Global Images Ukraine

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Аканджи перемножает в голове двухзначные числа, пока Холанд рушит все стереотипы о том, что он не встроен в команду Гвардиолы. Хаос проблем "Ливерпуля" в тренерском штабе и на уровне руководства, коротко о делах Зинченко и Миколенко, ставки на чемпиона и аутсайдеров в АПЛ – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:24 – "We cannot replace him" = феномен Холанда;

10:40 – "Сити" уже въехал в сезон;

16:43 – "Ливерпуль" – все очень плохо, но к этому шло давно;

35:14 – Прогноз на матч;

37:41 – Зинченко и Миколенко в АПЛ;

44:14 – У "Сити" нет конкурентов, а кто вылетит?

49:12 – Всем пока!

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Сити Александр Зинченко Трент Александер-Арнольд Виталий Миколенко Эрлинг Холанд Подкаст Дарвин Нуньес Подкасты UA-Футбол UA-Футбол Talk
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