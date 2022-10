У Пепа нет проблем, ведь теперь у него есть Холанд. С чем Ливерпуль и Сити подходят к очной встрече

Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Аканджи перемножает в голове двухзначные числа, пока Холанд рушит все стереотипы о том, что он не встроен в команду Гвардиолы. Хаос проблем "Ливерпуля" в тренерском штабе и на уровне руководства, коротко о делах Зинченко и Миколенко, ставки на чемпиона и аутсайдеров в АПЛ – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:24 – "We cannot replace him" = феномен Холанда;

10:40 – "Сити" уже въехал в сезон;

16:43 – "Ливерпуль" – все очень плохо, но к этому шло давно;

35:14 – Прогноз на матч;

37:41 – Зинченко и Миколенко в АПЛ;

44:14 – У "Сити" нет конкурентов, а кто вылетит?

49:12 – Всем пока!