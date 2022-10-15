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Астон Вилла продлила контракт со своим лидером, который летом мог стать одноклубником Зинченко

Англия
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Удалось сохранить одного из лидеров

Астон Вилла продлила контракт со своим лидером, который летом мог стать одноклубником Зинченко

Офіційний сайт Астон Вілли/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Об этом "бирмингемцы" на своих официальных ресурсах.

"Львы" не указали деталей нового соглашения, но Фабрицио Романо их уже опубликовал. Оно заключено на четыре года и будет действовать до лета 2026 года. Отметим, что предыдущий контракт опорника заканчивался в июне 2023-го.

“Вилла” начала переговоры на счет подписания нового соглашения сразу после финального отрезка прошлого трансферного окна, когда “Арсенал” пытался переманить бразильца и даже согласовал с ним пятилетний контракт. Тогда бирмингемцы трижды отклонили предложение лондонцев.

Напомним, что Дуглас Луис перешел в "Астон Виллу" в 2019-м году за 16,8 млн евро из "Манчестер Сити". В общей сложности на его счету семь голов и восемь ассистов в 120 матчах. Также на протяжении выступлений в Бирмингеме полузащитник дебютировал в составе сборной Бразилии - на данный момент у него девять поединков за "селесао".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем)
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