Астон Вилла продлила контракт со своим лидером, который летом мог стать одноклубником Зинченко

Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Об этом "бирмингемцы" на своих официальных ресурсах.

Good news ????

I’m so happy to stay here ! pic.twitter.com/oySaidJKL8 — Douglas Luiz (@dgoficial) October 14, 2022

"Львы" не указали деталей нового соглашения, но Фабрицио Романо их уже опубликовал. Оно заключено на четыре года и будет действовать до лета 2026 года. Отметим, что предыдущий контракт опорника заканчивался в июне 2023-го.

“Вилла” начала переговоры на счет подписания нового соглашения сразу после финального отрезка прошлого трансферного окна, когда “Арсенал” пытался переманить бразильца и даже согласовал с ним пятилетний контракт. Тогда бирмингемцы трижды отклонили предложение лондонцев.

Напомним, что Дуглас Луис перешел в "Астон Виллу" в 2019-м году за 16,8 млн евро из "Манчестер Сити". В общей сложности на его счету семь голов и восемь ассистов в 120 матчах. Также на протяжении выступлений в Бирмингеме полузащитник дебютировал в составе сборной Бразилии - на данный момент у него девять поединков за "селесао".