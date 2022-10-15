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Фоден - о новом контракте: Трудно выразить словами, как я счастлив. Это сбывшаяся мечта

Англия
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Игрок рад продолжать играть за "горожан"

Фоден - о новом контракте: Трудно выразить словами, как я счастлив. Это сбывшаяся мечта

Фото: mancity.com

Новина українською

Полузищитник "Ман Сити" Фил Фоден прокомментировал продление контракта с клубом до 2027 года:

"Трудно выразить словами, как я счастлив, что подписал этот контракт. Это сбывшаяся мечта. Я всю жизнь был болельщиком "Ман Сити". Я тренировался здесь много лет. Очень люблю этот клуб.

За последние годы я сильно прибавил, и во многом это заслуга Пепа и его штаба, которые направляют меня каждый день. Работа с ними дает мне возможность стать еще лучше.

С тем составом, который у нас здесь есть, чувствую, что могу продолжать учиться и выигрывать трофеи. Это две самые важные вещи для меня.

Хочу поблагодарить каждого человека в "Ман Сити", потому что без них я не был бы там, где я сейчас. Всех тренеров академии, с которыми работал, всех игроков, и всех, кто работает за кулисами. Для меня большая честь быть частью этого клуба", – сказал англичанин.

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В статье: Манчестер Сити Фил Фоден
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