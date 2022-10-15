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Клопп: С Манчестер Сити невозможно конкурировать в плане трансферов

Англия
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Клуб имеет множество финансовых активов

Клопп: С Манчестер Сити невозможно конкурировать в плане трансферов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что с "Манчестер Сити" невозможно конкурировать в плане финансов и трансферов:

"Вам не понравится ответ. Вы его уже знаете. Никто не может конкурировать с "Сити" в финансах. У вас есть лучшая команда в мире, и вы подписываете лучшего форварда на рынке. Не имеет значения, сколько он стоит, вы просто делаете это.

"Сити" это не понравится, никому не понравится, но вы спрашиваете, хотя знаете ответ. Мы, "Ливерпуль", не можем вести себя так, это невозможно.

В мире футбола есть три клуба, которые могут делать что хотят в плане финансов. Это законно, все в порядке, но они могут делать что хотят. Это факт. Мы должны смотреть по сторонам, искать тут, там, находить игроков помоложе, талантов. А с ними мы не можем конкурировать.

Это не проблема для меня. Просто не спрашивайте меня. Вы задаете вопрос, я начинаю дискуссию, это я говорю вам об этом, но вы и так уже это знаете.

Я слышал, как кто-то из "Ньюкасла" сказал: "У нашего клуба нет потолка»" Да! Он прав. Он абсолютно прав. У "Ньюкасла" нет потолка. Поздравляю, но у других клубов есть потолок", – сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
Anfield Watch

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