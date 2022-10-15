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Гринвуда арестовали за контакт с девушкой, которую он изнасиловал, после выхода на волю под залог

Англия
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Гений нашего времени

Гринвуда арестовали за контакт с девушкой, которую он изнасиловал, после выхода на волю под залог

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд вновь арестован полицией. 21-летний англичанин, подозреваемый в изнасиловании, нарушил условия освобождения под залог.

Игрок арестован по подозрению в контакте со своей предполагаемой жертвой, что является нарушением условий выхода под залог. Сейчас полицейские допрашивают Гринвуда, которого арестовали сегодня утром в его особняке.

"Полиции Большого Манчестера известно об обвинении 21-летнего мужчины в нарушении условий залога, и в субботу, 15 октября 2022 года, был произведен арест. В настоящее время проводится расследование", – сказали в полиции.

Напомним, в январе 2022 года Мэйсон был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены экс-девушкой Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию. Гринвуда подозревают в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
The Sun

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