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Гвардиола: Если бы оставалось 10 матчей, я бы сказал, что Ливерпуль не сможет догнать лидера
Пеп все еще верит в успех команды Клоппа
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Ман Сити" Пеп Гвардиола считает, что "Ливерпуль" все еще в гонке за чемпионский титул в АПЛ.
– Если бы оставалось 10 матчей, я бы сказал: "Ливерпуль" не сможет догнать лидера, "Арсенал".
Однако в той ситуации, в которой мы все находимся, когда нас ждет чемпионат мира, все еще возможно.
– А Юрген Клопп сказал, что не думает, что "Ливерпуль" в чемпионской гонке.
– Да? Ну, если он говорит так… – сказал Пеп.
"Ман Сити" после 9 мачтей идет вторым в таблице и отстает на 1 очко от "Арсенала". "Ливерпуль" располагается на 11-м месте и после 8 проведенных матчей отстает от лондонцев на 14 баллов.
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