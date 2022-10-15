Гвардиола: Если бы оставалось 10 матчей, я бы сказал, что Ливерпуль не сможет догнать лидера

Наставник "Ман Сити" Пеп Гвардиола считает, что "Ливерпуль" все еще в гонке за чемпионский титул в АПЛ.

– Если бы оставалось 10 матчей, я бы сказал: "Ливерпуль" не сможет догнать лидера, "Арсенал".

Однако в той ситуации, в которой мы все находимся, когда нас ждет чемпионат мира, все еще возможно.

– А Юрген Клопп сказал, что не думает, что "Ливерпуль" в чемпионской гонке.

– Да? Ну, если он говорит так… – сказал Пеп.

"Ман Сити" после 9 мачтей идет вторым в таблице и отстает на 1 очко от "Арсенала". "Ливерпуль" располагается на 11-м месте и после 8 проведенных матчей отстает от лондонцев на 14 баллов.