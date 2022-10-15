  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Если бы оставалось 10 матчей, я бы сказал, что Ливерпуль не сможет догнать лидера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Если бы оставалось 10 матчей, я бы сказал, что Ливерпуль не сможет догнать лидера

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Пеп все еще верит в успех команды Клоппа

Гвардиола: Если бы оставалось 10 матчей, я бы сказал, что Ливерпуль не сможет догнать лидера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ман Сити" Пеп Гвардиола считает, что "Ливерпуль" все еще в гонке за чемпионский титул в АПЛ.

– Если бы оставалось 10 матчей, я бы сказал: "Ливерпуль" не сможет догнать лидера, "Арсенал".

Однако в той ситуации, в которой мы все находимся, когда нас ждет чемпионат мира, все еще возможно.

– А Юрген Клопп сказал, что не думает, что "Ливерпуль" в чемпионской гонке.

– Да? Ну, если он говорит так… – сказал Пеп.

"Ман Сити" после 9 мачтей идет вторым в таблице и отстает на 1 очко от "Арсенала". "Ливерпуль" располагается на 11-м месте и после 8 проведенных матчей отстает от лондонцев на 14 баллов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SkySports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде