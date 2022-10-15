АПЛ. Лестер и Кристал Пэлас голов не забивали

Английская Премьер-лига, 11-й тур

"Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

В этом матче не хватило не только голов, но и моментов. За все 90 минут команды на двоих смогли создать один шанс, но Эзе в конце первого тайма с хорошей позиции в штрафной пробил над перекладиной ворот “Лестера”.

HALF-TIME Leicester 0-0 Crystal Palace



Both sides have worked good openings but we remain goalless at the break#LEICRY pic.twitter.com/DUkw4xfQ9a — Premier League (@premierleague) October 15, 2022

Во второй половине встречи хозяева пытались атаковать, только максимум, что у них получался – это удары вообще без опасности. Под конец матча "лисы" устали и пытались просто уберечь хотя бы ничью. "Кристал Пэлас" немного постарался это ипортить, но тоже принял конечный результат.

Благодаря одному очку "Лестер" смог покинуть последнее место в турнирной таблице и перегнать "Ноттингем". Теперь прошлогодний претендент на Лигу чемпионов идет 19-м. У "Кристалл Пелас" ситуация лучше: лондонцы сейчас на 13 месте.

"Лестер" - "Кристал Пэлас" 0:0

Лестер: Дэнни Уорд – Кастань, Амарти, Фас, Джастин – Сумаре (Мэнди 65) – Мэддисон, Тилеманс (Прат 82), Дьюсбери-Холл, Барнс (Ихеаначо 85) – Дака (Варди 65)

Кристал Пэлас: Гуайта – Джоэл Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл (Ридевалд 56) – Шлупп, Дукуре (Миливоевич 56), Эзе – Аю, Эдуар (Олисе 65), Заха (Матета 77)

Предупреждения: Варди 81, Мэддисон 90+5 – Андерсен 11, Дукуре 45+1