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Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
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Все решил пенальти

Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0. Обзор матча и видео гола

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В рамках 10-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" дома минимально обыграл "Ноттингем". Единственный мяч во встрече забил португальский хавбек Рубен Невеш - полузащитник реализовал пенальти на 56-й минуте встречи. Гости могли сравнял счет в концовке, но голкипер "волков" отразил удар с пенальти в исполнении Бреннана Джонсона.

АПЛ, десятый тур

Вулверхэмптон, "Молинью"

"Вулверхэмптон" - "Ноттингем Форест" 1:0

Гол: Невеш 56 (пен.)

На 79-й минуте Джонсон не реализовал пенальти (вратарь)

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В статье: Вулверхэмптон Ноттингем Форест
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