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Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0. Обзор матча и видео гола
Все решил пенальти
Premier League Twitter
В рамках 10-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" дома минимально обыграл "Ноттингем". Единственный мяч во встрече забил португальский хавбек Рубен Невеш - полузащитник реализовал пенальти на 56-й минуте встречи. Гости могли сравнял счет в концовке, но голкипер "волков" отразил удар с пенальти в исполнении Бреннана Джонсона.
АПЛ, десятый тур
Вулверхэмптон, "Молинью"
Гол: Невеш 56 (пен.)
На 79-й минуте Джонсон не реализовал пенальти (вратарь)
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