Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фулхэм - Борнмут 2:2. Обзор матча и видео голов
Середняки АПЛ поделили очки
Фото - twitter.com/afcbournemouth/ Автор - невідомий
В рамках 10-го тура чемпионата Англии "Фулхэм" и "Борнмут" расписали результативную ничью. Гости первыми открыли счет в поединке, забив уже на 2-й минуте встречи, но в итоге упустили победу.
АПЛ, десятый тур
Лондон, "Крейвен Коттедж"
Голы: Диоп 22, Митрович 52 (пен.) - Соланке 2, Лерма 29
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Оказывается, грамотный менеджмент помогает не зайти в тупик. С чем Шахтер и Динамо подходят к дерби
- Ненависть Хави к паузам на сборные и "лишние шаги" Лунина. С чем Барса и Реал подходят к Эль-Класико
- Один из голкиперов Динамо расторг контракт с клубом
- У Пепа нет проблем, ведь теперь у него есть Холанд. С чем Ливерпуль и Сити подходят к очной встрече
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet