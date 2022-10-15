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Фулхэм - Борнмут 2:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Середняки АПЛ поделили очки

Фулхэм - Борнмут 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото - twitter.com/afcbournemouth/ Автор - невідомий

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В рамках 10-го тура чемпионата Англии "Фулхэм" и "Борнмут" расписали результативную ничью. Гости первыми открыли счет в поединке, забив уже на 2-й минуте встречи, но в итоге упустили победу.

АПЛ, десятый тур

Лондон, "Крейвен Коттедж"

"Фулхэм" - "Борнмут" 2:2

Голы: Диоп 22, Митрович 52 (пен.) - Соланке 2, Лерма 29

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В статье: Фулхэм (Лондон) Борнмут (Англия)
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