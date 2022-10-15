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Тоттенхэм - Эвертон 2:0. 400-й матч Кейна. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Шпоры" переиграли "ирисок"

Тоттенхэм - Эвертон 2:0. 400-й матч Кейна. Видео обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 11-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм" дома уверенно обыграл "Эвертон". Подопечные Антонио Конте дважды забили и не пропустили. Сначала Харри Кейн реализовал пенальти, а в концовке основного времени Пьер-Эмиль Хойбьерг удвоил преимущество "шпор" и поставил точку в поединке.

Этот матч стал для Кейна 400-м в футболке "Тоттенхэма. Также капитан лондонцев установил собственный рекорд. Нападающий отмечается в пяти подряд матчах АПЛ - это самая длинная похожая серия для англичанина.

В свою очередь левый защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды Фрэнка Лэмпарда и провел на поле все 90 минут.

Английская Премьер-лига, 11-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

"Тоттенхэм" – "Эвертон" 2:0

Голы: Кейн 59 (пен.), Хойбьерг 86

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон)
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