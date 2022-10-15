Тоттенхэм показал лучший свой старт в АПЛ с 1963 года

В рамках 11-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм" победил "Эвертон". Три очка хозяевам принесли голы Кейна и Хойбьерга.

На данный момент у "шпор" 23 очка и команда Антонио Конте занимает 3-е место в турнирной таблцие АПЛ.

Таким образом, лондонцы выдали свой лучший старт в лиге с сезона 1963/1964 - тогда "Тоттенхэм" в первых 10 турах набрал 24 очка.