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Тоттенхэм показал лучший свой старт в АПЛ с 1963 года

Англия
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Тогда "шпоры" набрали на одно очко больше

Тоттенхэм показал лучший свой старт в АПЛ с 1963 года

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 11-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм" победил "Эвертон". Три очка хозяевам принесли голы Кейна и Хойбьерга.

На данный момент у "шпор" 23 очка и команда Антонио Конте занимает 3-е место в турнирной таблцие АПЛ.

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Таким образом, лондонцы выдали свой лучший старт в лиге с сезона 1963/1964 - тогда "Тоттенхэм" в первых 10 турах набрал 24 очка.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Opta

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