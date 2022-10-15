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Тоттенхэм показал лучший свой старт в АПЛ с 1963 года
Тогда "шпоры" набрали на одно очко больше
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 11-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм"
На данный момент у "шпор" 23 очка и команда Антонио Конте занимает 3-е место в турнирной таблцие АПЛ.
Таким образом, лондонцы выдали свой лучший старт в лиге с сезона 1963/1964 - тогда "Тоттенхэм" в первых 10 турах набрал 24 очка.
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Источник:Opta
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