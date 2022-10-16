  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Хеа готов продлить контракт с Манчестер Юнайтед. Хочет остаться и выигрывать трофеи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Хеа готов продлить контракт с Манчестер Юнайтед. Хочет остаться и выигрывать трофеи

Англия
(1 голосов)

Испанец на “Олд Траффорд” уже очень долго

Де Хеа готов продлить контракт с Манчестер Юнайтед. Хочет остаться и выигрывать трофеи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа заявил, что он хочет продлить контракт со своим текущим клубом:

“Я хотел бы остаться здесь еще несколько лет и делать записи обо всем, чтобы выигрывать трофеи. Это мой клуб, и здесь мне хорошо. Я еще готов играть много лет и чувствую себя уверенно”, - сказал де Хеа.

Текущий контракт испанца истекает в конце этого сезона. Добавим, что на данный момент его зарплата составляет 23 миллиона евро в год – она является одной из самых больших в АПЛ. В последний раз соглашение между МЮ продолжалось в 2019-м году.

Отметим, что де Хеа играет в составе “манкунианцев” с 2011 года. Тогда он перешел из "Атлетико" за 25 миллионов евро. За этот период он выиграл семь трофеев, в том числе один титул АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FabrizioRomano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде