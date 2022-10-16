Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Хеа готов продлить контракт с Манчестер Юнайтед. Хочет остаться и выигрывать трофеи
Испанец на “Олд Траффорд” уже очень долго
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа заявил, что он хочет продлить контракт со своим текущим клубом:
“Я хотел бы остаться здесь еще несколько лет и делать записи обо всем, чтобы выигрывать трофеи. Это мой клуб, и здесь мне хорошо. Я еще готов играть много лет и чувствую себя уверенно”, - сказал де Хеа.
Текущий контракт испанца истекает в конце этого сезона. Добавим, что на данный момент его зарплата составляет 23 миллиона евро в год – она является одной из самых больших в АПЛ. В последний раз соглашение между МЮ продолжалось в 2019-м году.
Отметим, что де Хеа играет в составе “манкунианцев” с 2011 года. Тогда он перешел из "Атлетико" за 25 миллионов евро. За этот период он выиграл семь трофеев, в том числе один титул АПЛ.
Популярное сейчас
- Металлист уже третий, шанс для Лунина, поражение Миколенко. Главные новости за 15 октября
- Стаховский готов заплатить 10 тысяч долларов за плен Гиркина. Общая сумма составляет 50 000 долларов
- Лидер сборной Англии пропустит ЧМ из-за травмы
- АПЛ. Тоттенхэм – Эвертон 2:0. Не забиваешь ты – забивают тебе
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
Новости по теме
- 16:48 Зарубежные Роналду скорее всего покинет МЮ следующим летом, несмотря на пункт о продлении контракта ещё на год
- 23:55 Зарубежные ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 0:1. Манкунианцы уступают из-за сомнительного пенальти
- 13:58 Зарубежные Роналду попал в заявку Манчестер Юнайтед на матчи Лиги Европы