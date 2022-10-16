Де Хеа готов продлить контракт с Манчестер Юнайтед. Хочет остаться и выигрывать трофеи

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа заявил, что он хочет продлить контракт со своим текущим клубом:

“Я хотел бы остаться здесь еще несколько лет и делать записи обо всем, чтобы выигрывать трофеи. Это мой клуб, и здесь мне хорошо. Я еще готов играть много лет и чувствую себя уверенно”, - сказал де Хеа.

Текущий контракт испанца истекает в конце этого сезона. Добавим, что на данный момент его зарплата составляет 23 миллиона евро в год – она является одной из самых больших в АПЛ. В последний раз соглашение между МЮ продолжалось в 2019-м году.

Отметим, что де Хеа играет в составе “манкунианцев” с 2011 года. Тогда он перешел из "Атлетико" за 25 миллионов евро. За этот период он выиграл семь трофеев, в том числе один титул АПЛ.