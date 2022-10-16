  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гринвуду предъявили обвинения в изнасиловании, нападении и принудительном поведении
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гринвуду предъявили обвинения в изнасиловании, нападении и принудительном поведении

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Игрок имеет все шансы попасть в тюрьму

Гринвуду предъявили обвинения в изнасиловании, нападении и принудительном поведении

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английская прокуратура предъявила обвинение футболисту "Манчестер Юнайтед" Мейсону Гринвуду. Игрок остается дисквалифицированным клубом до результатов судебного процесса.

Как известно, вчера, 15 октября, Гринвуд был арестован за нарушение условий залога. В этот же день прокуратура предъявила футболисту обвинения в попытке изнасилования, контролирующем и принудительном поведении и нападении с причинением телесных повреждений.

Первая явка 21-летнего футболиста в суд назначена на 17 октября. Напомним, что Гринвуд был заключен под стражу в январе 2022 года и выпущен под залог в начале февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде