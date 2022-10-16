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Гринвуду предъявили обвинения в изнасиловании, нападении и принудительном поведении
Игрок имеет все шансы попасть в тюрьму
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская прокуратура предъявила обвинение футболисту "Манчестер Юнайтед" Мейсону Гринвуду. Игрок остается дисквалифицированным клубом до результатов судебного процесса.
Как известно, вчера, 15 октября, Гринвуд был арестован за нарушение условий залога. В этот же день прокуратура предъявила футболисту обвинения в попытке изнасилования, контролирующем и принудительном поведении и нападении с причинением телесных повреждений.
Первая явка 21-летнего футболиста в суд назначена на 17 октября. Напомним, что Гринвуд был заключен под стражу в январе 2022 года и выпущен под залог в начале февраля.
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