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Ливерпуль – Манчестер Сити: где и когда смотреть матч АПЛ

Англия
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Ливерпуль – Манчестер Сити: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Ливерпуль – Манчестер Сити: где и когда смотреть матч АПЛ

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” один из лидеров чемпионата Англии и единственная команда в АПЛ, которая не проиграла еще ни одного матча. “Ливерпуль” тяжело входит в сезон и занимает место во втором десятке турнирной таблицы.

Тем не менее матч “Ливерпуль” – “Манчестер Сити” всегда нужно рассматривать вне сторонних факторов. Юрген Клопп против Пепа Гвардиолы, Эрлинг Холанд против Вирджила ван Дейка, Мохамед Салах против Жоау Канселу – эти противостояния не могут не захватывать. “Ливерпуль” – “Манчестер Сити” остается главным матчем английского футбола.

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Смотрите матч одиннадцатого тура АПЛ “Ливерпуль” – “Манчестер Сити” 16-го октября на телеканале Setanta Sports. Начало игры в 18:30. "Setanta Sports" – официальный транслятор английской Премьер-лиге в Украине.

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Трансляція матчу Ліверпуль - Манчестер Сіті
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч “Ливерпуль” – “Манчестер Сити” в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол >>

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Где смотреть футбол
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