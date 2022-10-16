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Де Дзерби – о стычке с Франком: Мне не нравится, когда другой тренер разговаривает с моим игроком

Англия
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Градус игры тогда очень сильно поднялся

Де Дзерби – о стычке с Франком: Мне не нравится, когда другой тренер разговаривает с моим игроком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В поединке 11-го тура АПЛ между "Брентфордом" и "Брайтоном" в конце первого тайма произошла стычка между главными тренерами этих команд.

Наставник “пчел” Томас Франк мешал бросить аут игроку “чаек” Джоэлу Велтману. За своего подопечного сразу же вступился Роберто Де Дзерби, начав выяснять отношения с датским специалистом.

"Мне не нравится, когда тренер соперников касается моего игрока или когда другой тренер разговаривает с моим игроком, потому что я никогда не общаюсь с игроками другой команды", - прокомментировал свои действия итальянец.

В итоге оба наставника получили от арбитра по желтой карточке. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Брентфорда".

Отметим, что “Брайтон” при Де Дзерби в трех матчах заработал одно очко. "Чайки" сыграли вничью с "Ливерпулем", но проиграли "Тоттенхэму" и "Брентфорду".

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В статье: Брентфорд Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
Daily Mirror

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