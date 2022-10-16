Де Дзерби – о стычке с Франком: Мне не нравится, когда другой тренер разговаривает с моим игроком

В поединке 11-го тура АПЛ между "Брентфордом" и "Брайтоном" в конце первого тайма произошла стычка между главными тренерами этих команд.

Наставник “пчел” Томас Франк мешал бросить аут игроку “чаек” Джоэлу Велтману. За своего подопечного сразу же вступился Роберто Де Дзерби, начав выяснять отношения с датским специалистом.

"Мне не нравится, когда тренер соперников касается моего игрока или когда другой тренер разговаривает с моим игроком, потому что я никогда не общаюсь с игроками другой команды", - прокомментировал свои действия итальянец.

В итоге оба наставника получили от арбитра по желтой карточке. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Брентфорда".

Отметим, что “Брайтон” при Де Дзерби в трех матчах заработал одно очко. "Чайки" сыграли вничью с "Ливерпулем", но проиграли "Тоттенхэму" и "Брентфорду".