Тоттенхэм собирается продолжить контракт с Конте

Руководство "Тоттенхэм Хотпсур" довольно работой коуча Антонио Конте. В клубе рассчитывают продлить соглашение с тренером.

Команда планирует начать переговоры с Антонио Конте о новом контракте в следующем месяце. Текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года и предусматривает возможность продления на один год.

Бывший главный тренер "Челси" и миланского "Интера" возглавляет "шпор" с ноября прошлого года. Конте смог вывести лондонцев в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/2022.