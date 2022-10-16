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Тоттенхэм собирается продолжить контракт с Конте

Англия
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Тренер неплохо поднял уровень "шпор"

Тоттенхэм собирается продолжить контракт с Конте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Тоттенхэм Хотпсур" довольно работой коуча Антонио Конте. В клубе рассчитывают продлить соглашение с тренером.

Команда планирует начать переговоры с Антонио Конте о новом контракте в следующем месяце. Текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года и предусматривает возможность продления на один год.

Бывший главный тренер "Челси" и миланского "Интера" возглавляет "шпор" с ноября прошлого года. Конте смог вывести лондонцев в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/2022.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
The Telegraph

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