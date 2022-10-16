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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0. Первая ничья

Англия
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Команда Эрика тен Хага оступается на своем поле в матче с Ньюкаслом

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0. Первая ничья

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

На 90+5 минуте матча с “Ньюкаслом” Маркус Рашфорд едва не вырвал победу для “Манчестер Юнайтед”, но мяч после его удара головой пролетел в сантиметрах от штанги. Несколько минутами ранее Рашфорд вывел на ударную позицию Фред, но мяч после удара бразильца тоже разминулся с воротами.

Возможно, “Манчестер Юнайтед” смог бы выжать все три очка из этой игры, если бы Рашфорд начинал матч в старте, но по словам тен Хага он приболел, поэтому остался в запасе. Плохо себя чувствовал и Эриксен, датчанина не было даже на скамейке запасных и его отсутствие было ощутимо.

Первые 10-15 матча “Юнайтед” выглядел бодрым и энергичным, но затем игра резко перешла под контроль “Ньюкасла”. Гости действовали компактно, троица Жоэлинтон - Гимараэш - Лонгстафф выполняла большой объем работы в центре поля, и у “Манчестер Юнайтед” были проблемы с выходом в атаку. Фред, вынужденно попавший в стартовый состав из-за дисквалификации Мактомини и болезни Эриксена, выглядел во всех отношениях очень слабо.

Свой лучший момент в матче “Ньюкасл” создал в первом тайме. Это был двойной шанс Жоэлинтона. Бразилец после кросса Триппьера пробил головой в перекладину, а затем сам же на добивании отправил мяч, снова головой, в штангу.

Цирковые фокусы время от времени устраивал Роналду. Сначала португалец отправил мяч в сетку после явного офсайда (это ладно), но затем во время свободного удара “Ньюкасла” зачем-то забрал мяч у Поупа и отправил его в пустые ворота. За свои протесты форвард МЮ был вознагражден желтой карточкой.

В другом эпизоде Роналду пытался заработать пенальти, к подобной тактике прибегали Санчо, Каземиро и другие игроки МЮ, а еще в первом тайме на одиннадцатиметровый претендовал и Уилсон после столкновения с Вараном. Рефери Крейг Поусон оставил все эти инциденты без внимания. Ближе всех к пенальти был Санчо, в него действительно слегка врезался Лонгстафф, но вингер МЮ явно приукрасил свое падение, что, может быть, повлияло на решение рефери.

“Манчестер Юнайтед” впервые в сезоне делит очки, для “Ньюкасла” это была уже шестая ничья. Результат по игре.

Ничьей закончился и матч “Саутгемптона” с “Вест Хэмом”. Хозяева, оказавшиеся по ходу тура в зоне вылета, лучше начали матч, и первыми забили гол в немного скандальной манере. Рефери Питер Бэнкс стоял на пути мяча у штрафной “хаммерс”, из-за этого Джаррод Боуэн выключился из эпизода, но Ромен Перро – нет. Фулбек “Сотона” выскочил из-за спины рефери и поразил ворота дальним ударом.

“Саутгемптон” не удалось удержать ритм первых минут, игровая инициатива перешла к “Вест Хэму” и команда Дэвида Мойеса отыграла один мяч – красивый гол забил Деклан Райс.

Чемпионат Англии, одиннадцатый тур

Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Ньюкасл” 0:0

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Фред – Антони, Фернандеш, Санчо – Роналду (Рашфорд 72)

“Ньюкасл”: Поуп – Берн (Таргетт 78), Ботман, Шер (Ласселс 90+1), Триппьер – Жоэлинтон, Гимараэш (Уиллок 78), Лонгстафф – Мерфи (Фрейзер 59), Уилсон (Вул 78), Альмирон

Предупреждения: Роналду 49, Фернандеш 65, Каземиро 69 – Берн 43

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Вест Хэм” 1:1

Голы: Перро 20 – Райс 64

“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Котчап (Чалета-Цар 43), Салису, Перро – Арибо (Эдози 75), Уорд-Проуз, Мэйтленд-Найлз (Диалло 74), Эльюнусси – Адамс (Мара 74), Адам Армстронг (Стюарт Армстронг 74)

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Керер, Джонсон – Эмерсон (Бенрахма 59), Райс, Соучек, Цоуфал – Пакета (Лансини 87), Скамакка (Антонио 88), Боуэн

Предупреждения: Уокер-Питерс 44 – Цоуфал 52

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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