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Саутгейт получит 4 млн фунтов, если Англия выиграет ЧМ-2022

Англия
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Саутгейт получит 4 млн фунтов, если Англия выиграет ЧМ-2022

Фото: twitter.com/England

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в случае победы на грядущем чемпионате мира получит сумму в 4 миллиона фунтов стерлингов.

Это почти в три раза больше, чем было задекларировано перед ЧМ-2018. Четыре года назад Саутгейт мог получить £ 1,5 млн, и тогда сборная Англии заняла четвёртое место.

В Катаре англичане сыграют в одной группе с Ираном, США и Уэльсом. Первый матч чемпионата команда Саутгейта проведёт 21 ноября с иранцами.

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В статье: ЧМ-2022 Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии
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Источник:
The Sun

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