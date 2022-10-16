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Саутгейт получит 4 млн фунтов, если Англия выиграет ЧМ-2022
Сработает ли такая мотивация?
Фото: twitter.com/England
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в случае победы на грядущем чемпионате мира получит сумму в 4 миллиона фунтов стерлингов.
Это почти в три раза больше, чем было задекларировано перед ЧМ-2018. Четыре года назад Саутгейт мог получить £ 1,5 млн, и тогда сборная Англии заняла четвёртое место.
В Катаре англичане сыграют в одной группе с Ираном, США и Уэльсом. Первый матч чемпионата команда Саутгейта проведёт 21 ноября с иранцами.
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Источник:The Sun
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