  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роналду впервые за два месяца выйдет в стартовом составе на матч АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду впервые за два месяца выйдет в стартовом составе на матч АПЛ

Англия
Обновлено
(3 голосов)

Тен Хаг наконец-то доверился форварду

Роналду впервые за два месяца выйдет в стартовом составе на матч АПЛ

Фото: Goal.com

Новина українською

Португальский форвард Криштиану Роналду сыграет за "Манчестер Юнайтед" против "Ньюкасла" с первых минут. Встреча начнется в 16:00.

37-летний форвард во второй раз в этом сезоне АПЛ выйдет в стартовом составе. Впервые это случилось в игре против "Брентфорда" (0:4) 13 августа.

До сегодняшнего дня Роналду начинал в запасе 6 матчей Премьер-лиги подряд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ньюкасл Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде