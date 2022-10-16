Роналду впервые за два месяца выйдет в стартовом составе на матч АПЛ

Португальский форвард Криштиану Роналду сыграет за "Манчестер Юнайтед" против "Ньюкасла" с первых минут. Встреча начнется в 16:00.

37-летний форвард во второй раз в этом сезоне АПЛ выйдет в стартовом составе. Впервые это случилось в игре против "Брентфорда" (0:4) 13 августа.

До сегодняшнего дня Роналду начинал в запасе 6 матчей Премьер-лиги подряд.