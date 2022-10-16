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Роналду впервые за два месяца выйдет в стартовом составе на матч АПЛ
Тен Хаг наконец-то доверился форварду
Фото: Goal.com
Португальский форвард Криштиану Роналду сыграет за "Манчестер Юнайтед" против "Ньюкасла" с первых минут. Встреча начнется в 16:00.
37-летний форвард во второй раз в этом сезоне АПЛ выйдет в стартовом составе. Впервые это случилось в игре против "Брентфорда" (0:4) 13 августа.
До сегодняшнего дня Роналду начинал в запасе 6 матчей Премьер-лиги подряд.
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Источник:Твіттер "Манчестер Юнайтед"
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