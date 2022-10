Мастер-класс от Кепы и Маунта. АПЛ. Астон Вилла – Челси 0:2

В анонсе к матчу в стартовом составе "Астон Виллы" мы допустили лишь одну ошибку – на левом фланге вышел не Буэндия, а Уоткинс. В случае с "Челси" все оказалось гораздо сложнее, Поттер продолжает пробовать разные варианты, вполне вероятно, что и в будущем Грэм не остановится на какой-то одной определенной схеме. Гости вышли с 3-4-2-1 со Стерлингом на правом латерале вместо травмированного Джеймса, ранее с "РБ Зальцбург" Рахим закрывал полностью левую бровку.

Счет на табло изменился уже на 6-й минуте встречи. Подачу Чилвелла в штрафную площадку "львов" немного подкорректировал Рэмзи, однако вряд ли именно рикошет от партнера помешал Мингзу нормально выбить мяч из владений хозяев. Тайрон неудачно сыграл головой, накинув снаряд прямо на ногу Маунту – Мартинес не помешал Мейсону расстрелять ворота (0:1).

До конца первого тайма роли на "Вилла Парк" распределились очень четко: "Челси" сонно, без риска и, как следствие, абсолютно без моментов катал мяч туда-сюда (Тухель-стайл), а хозяева колко контратаковали. Кепа Аррисабалага стал супергероем для "синих". Испанец справился с коварным дальним ударом Луиса, по очереди, с перерывом в какие-то секунды, отбил убойные выстрелы Макгинна, Рэмзи и Ингза.

Голкипер "Челси" огорчил Данни еще трижды. Два залпа форвард "вилланов" не слишком опасно наносил с острых углов, но сэйв Кепы после резкого кивка Ингза головой под перекладину с нескольких метров очень трудно поддается описанию – это просто нужно увидеть (см. видео). Именно благодаря Аррисабалаге "пенсионеры" не ушли на 15-минутную паузу, не проигрывая с разницей как минимум в один гол.

И это еще мы не упомянули, что Бейли во время одного из навесов "Астон Виллы" выпрыгнул выше Чилвелла и попал в каркас ворот. "Челси" же создал свой первый момент в матче лишь под занавес 45-минутки. Результатом отбора на чужой половине стал выстрел Стерлинга в перекладину.

Во втором тайме "Астон Вилла" по инерции продолжила атаковать, хоть уже и не столь опасно: обороне "Челси" помогло появление Кулибали и Аспиликуэты, также не терял концентрацию и Кепа. Пару раз Аррисабалага немного не рассчитал игру на выходе во время подач в штрафную, но выжать из этого дивиденды "львам" не удалось.

Зато у владений хозяев вновь на пару сообразили гол Мингз и Маунт. Тайрон нарушил правила и привез опасный стандарт, который успешно сам Мейсон и реализовал, поймав Мартинеса на шаге не в ту сторону (0:2).

