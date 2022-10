Матч Лидса с Арсеналом прерван из-за проблем с электроснабжением на стадионе

Матч одиннадцатого тура английской Премьер-лиги между "Лидс Юнайтед" и "Арсеналом2 был приостановлен из-за технических неисправностей. До перерыва в игре команды успели сыграть всего три минуты.

Due to a power cut at Elland Road, the game has been temporarily suspended.