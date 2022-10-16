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Матч Лидса с Арсеналом прерван из-за проблем с электроснабжением на стадионе

Англия
(1 голосов)

Также у арбитров возникли проблемы с аудио-гарнитурой

Матч Лидса с Арсеналом прерван из-за проблем с электроснабжением на стадионе

Фото: Leeds United

UA-Футбол
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Матч одиннадцатого тура английской Премьер-лиги между "Лидс Юнайтед" и "Арсеналом2 был приостановлен из-за технических неисправностей. До перерыва в игре команды успели сыграть всего три минуты.

Как сообщает пресс-служба лондонской команды, у арбитров игры возникли проблемы с работой аудио-гарнитуры. Более того, после этого на стадионе "Лидса" Элланд Роуд вообще выключилось электроснабжение.

После десяти минут попыток исправить ситуацию, обе команды вернулись в раздевалки. В настоящее время "Арсенал" находится на первом месте в таблице АПЛ, а "Лидс" – на двенадцатом.

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Лидс Юнайтед
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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
16.10.2022 в 19:31
Що маскалота і там в*бала? А де ППО?
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