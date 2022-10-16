Холанд снова в основе. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Ман Сити

Объявлены стартовые составы на матч одиннадцатого тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". В основу "горожан" вернулся норвежский форвард Эрлинг Холанд, проведший последний матч клуба в ЛЧ на замене.

"Ман Сити" сейчас занимает второе место в таблице английской Премьер-лиги с 23 очками. "Манчестер" отстает от первого места, лондонского "Арсенала", на одно очко. "Ливерпуль" же идет двенадцатым в таблице.

Стартовый состав "Ливерпуля":

Алиссон – Гомес, ван Дейк, Робертсон, Милнер – Тьяго, Фабиньо, Эллиотт – Салах, Фирмино, Жота

Стартовый состав "Манчестер Сити":

Эдерсон – Жоау Канселу, Диаш, Аканджи, Аке – Де Брёйне, Родриго, Гюндоган – Бернарду Силва, Фоден, Холанд