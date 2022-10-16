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Холанд снова в основе. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Ман Сити
В основе Ливерпуля – Харви Эллиотт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Объявлены стартовые составы на матч одиннадцатого тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". В основу "горожан" вернулся норвежский форвард Эрлинг Холанд, проведший последний матч клуба в ЛЧ на замене.
"Ман Сити" сейчас занимает второе место в таблице английской Премьер-лиги с 23 очками. "Манчестер" отстает от первого места, лондонского "Арсенала", на одно очко. "Ливерпуль" же идет двенадцатым в таблице.
Стартовый состав "Ливерпуля":
Алиссон – Гомес, ван Дейк, Робертсон, Милнер – Тьяго, Фабиньо, Эллиотт – Салах, Фирмино, Жота
Стартовый состав "Манчестер Сити":
Эдерсон – Жоау Канселу, Диаш, Аканджи, Аке – Де Брёйне, Родриго, Гюндоган – Бернарду Силва, Фоден, Холанд
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