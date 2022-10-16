  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Холанд снова в основе. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Ман Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд снова в основе. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Ман Сити

Англия
Обновлено
(1 голосов)

В основе Ливерпуля – Харви Эллиотт

Холанд снова в основе. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Объявлены стартовые составы на матч одиннадцатого тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". В основу "горожан" вернулся норвежский форвард Эрлинг Холанд, проведший последний матч клуба в ЛЧ на замене.

"Ман Сити" сейчас занимает второе место в таблице английской Премьер-лиги с 23 очками. "Манчестер" отстает от первого места, лондонского "Арсенала", на одно очко. "Ливерпуль" же идет двенадцатым в таблице.

Стартовый состав "Ливерпуля":

Алиссон – Гомес, ван Дейк, Робертсон, Милнер – Тьяго, Фабиньо, Эллиотт – Салах, Фирмино, Жота

Стартовый состав "Манчестер Сити":

Эдерсон – Жоау Канселу, Диаш, Аканджи, Аке – Де Брёйне, Родриго, Гюндоган – Бернарду Силва, Фоден, Холанд

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде