АПЛ. Лидс – Арсенал 0:1. Поражение павлинов, за которое не стыдно

Английская Премьер-лига, 11-й тур

"Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Крис Кавана

Лидерство в турнирной таблице дает безумное давление, ведь нужно постоянно побеждать и удерживать первое место. "Канониры" к этому матчу подходили абсолютным фаворитом противостояния, однако "Лидс" очень хорошо огрызался.

Старт матча получился затяжным. На второй минуте арбитры обнаружили проблемы с гарнитурой, а потом еще и на “Элланд Роуд” исчезало электричество. В конце концов, через 40 минут от запланированного времени поединок возобновился.

Начали команды интенсивно, а уже на 21-й минуте обменялись моментами. Сначала после подачи с углового Стрейк пробил в створ – Рамсдейл потащил. Также после мгновенной контратаки шанс был у Жезуса, но тот пробил мимо ворот.

Абсолютно в другое русло изменила ход матча обрезка. Родриго на 35-й минуте отдал очень неудобную и странную передачу назад через все поле, Эдегор обворовал Стрейка, отдал на Сака, а англичанин расстрелял ворота Мелье. Этот мяч стал для 21-летного игрока 50-м под руководством Артеты, в котором принял участие Букайо (26 голов + 24 ассиста) – наиболее результативный подопечный испанского наставника.

HALF-TIME Leeds 0-1 Arsenal



The visitors lead at the break thanks to Bukayo Saka's emphatic finish#LEEARS pic.twitter.com/KhlcJG5Wab — Premier League (@premierleague) October 16, 2022

После пропущенного "Лидс" посыпался. Родриго, который был очень активен, в атаку почти не шел. Да и вообще "павлины" не обостряли. “Арсенал” этим пользовался и держал мяч у себя. Хозяевам нужен был перерыв.

Джесси Марш в раздевалке зарядил своих подопечных и уже на первой минуте Бамфорд (вышедший на замену вместо Родриго) забил гол. Правда, арбитр его сразу отменил, ведь Патрик в атаке нарушил правила (VAR это подтвердил).

Но на 62-й минуте Бамфорд получил очень хороший шанс отличиться 100-м голом в карьере. Арбитры с помощью VAR через две минуты после уже заигранного эпизода все-таки увидели игру рукой Салису в штрафной и назначили одиннадцатиметровый. Правда, Патрик его не реализовал, пробив мимо правой стойки. А может и к лучшему, а то был бы вопрос к арбитру, почему не зафиксировал офсайд в эпизоде ​​с рукой Салису, который случился в той же атаке?

В общем "канониры" были очень расслаблены по перерыву. Им повезло в двух аспектах: "Лидс" не реализовывал моменты, Рамсдейл тянул все, что мог. К примеру, дважды Бамфорд выходил на свидание с английским голкипером, но Аарон в обоих эпизодах становился победителем этих дуэлей.

Горячим показалось и завершение матча. Бамфорд в чужой штрафной толкнул Габриэля, бразилец грубо ответил. Арбитр увидел только действие защитника "Арсенала", за что удалил его и еще и пенальти поставил. Правда, просмотр VAR все изменил: красная отменена (вместо него желтая Габриэлю), пенальти тоже не будет. Очень трудный матч со стороны арбитража.

В целом с учетом дополнительного времени команды завершили почти час позже, чем планировалось. Такое бывает и в лучшей лиге мира. И в ней лидирует как раз "Арсенал", который продолжает держать на расстоянии "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". "Лидс" и дальше идет 15-м.

Лидс – Арсенал 0:1

Гол: Букайо Сака 35

Лидс: Мелье – Кристенсен, Кох, Купер, Стрейк – Адамс, Рокка (Саммервилл) – Синистерра (Гелхардт 89), Ааронсон, Гаррисон (Клих 76) – Родриго (Бамфорд 46)

Арсенал: Рамсдейл – Уайт (Тирни 76), Салиба, Габриэл, Томмиасу – Партей, Джака – Сака (Холдинг 82), Эдегор (Виейра 73), Мартинелли – Жезус (Нкетиа 82)

Предупреждения: Салиба 62, Габриэль 90+3

Незабитый пенальти: Патрик Бамфорд (мимо ворот)