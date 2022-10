АПЛ. Лидс – Арсенал 0:1. Поражение павлинов, за которое не стыдно

Английская Премьер-лига, 11-й тур

"Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Крис Кавана

Лидерство в турнирной таблице дает безумное давление, ведь нужно постоянно побеждать и удерживать первое место. "Канониры" к этому матчу подходили абсолютным фаворитом противостояния, однако "Лидс" очень хорошо огрызался.

Старт матча получился затяжным. На второй минуте арбитры обнаружили проблемы с гарнитурой, а потом еще и на “Элланд Роуд” исчезало электричество. В конце концов, через 40 минут от запланированного времени поединок возобновился.

Начали команды интенсивно, а уже на 21-й минуте обменялись моментами. Сначала после подачи с углового Стрейк пробил в створ – Рамсдейл потащил. Также после мгновенной контратаки шанс был у Жезуса, но тот пробил мимо ворот.

Абсолютно в другое русло изменила ход матча обрезка. Родриго на 35-й минуте отдал очень неудобную и странную передачу назад через все поле, Эдегор обворовал Стрейка, отдал на Сака, а англичанин расстрелял ворота Мелье. Этот мяч стал для 21-летного игрока 50-м под руководством Артеты, в котором принял участие Букайо (26 голов + 24 ассиста) – наиболее результативный подопечный испанского наставника.

