  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0. Возмездие Салаха
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0. Возмездие Салаха

Англия
(1 голосов)

Эмоциональная игра на Энфилде завершилась победой команды Юргена Клоппа 

АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0. Возмездие Салаха

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, одиннадцатый тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Манчестер Сити” 1:0

Гол: Салах 76

“Ливерпуль”: Алиссон – Милнер, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо (Хендерсон 73), Тьяго – Эллиотт (Карвалью 73), Салах (Александер-Аонольд 90), Жота (Цимикас 90+9) – Фирмино (Нуньес 72)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Диаш, Аканджи, Канселу – Гюндоган (Альварес 89), Родри, Де Брюйне – Фоден, Холанд, Силва

Предупреждения: Фабиньо 63, Тьяго 84, Жота 90 – Аканджи 78

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
oleksa_lv (Львів)
16.10.2022 в 20:30
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде