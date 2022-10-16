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АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0. Возмездие Салаха
Эмоциональная игра на Энфилде завершилась победой команды Юргена Клоппа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, одиннадцатый тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Манчестер Сити” 1:0
Гол: Салах 76
“Ливерпуль”: Алиссон – Милнер, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо (Хендерсон 73), Тьяго – Эллиотт (Карвалью 73), Салах (Александер-Аонольд 90), Жота (Цимикас 90+9) – Фирмино (Нуньес 72)
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Диаш, Аканджи, Канселу – Гюндоган (Альварес 89), Родри, Де Брюйне – Фоден, Холанд, Силва
Предупреждения: Фабиньо 63, Тьяго 84, Жота 90 – Аканджи 78
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