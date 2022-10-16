Астон Вилла - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 11-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде уверенно обыграл "Астон Виллу". Победу "пенсионерам" принес Мейсон Маунт - англичанин забил по голу в каждом из таймов. После этого тура команда Грэма Поттера занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, имея при этом матч в запасе. В свою очередь подопечные Стивена Джеррарда расположились на 16-й позиции.

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Астон Вилла" – "Челси" 0:2

Голы: Маунт (6, 65)