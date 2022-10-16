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Лидс - Арсенал 0:1. Без Зинченко. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Команда Артеты лидирует в АПЛ

Лидс - Арсенал 0:1. Без Зинченко. Видео обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 11-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Лидс". Единственный и победный мяч в этом поединке записал на свой счет вингер "пушкарей" Букайо Сака - английский вингер поразил ворота "павлинов" на 35-й минуте встречи. Александр Зинченко не попал в заявку "Арсенала" на матч в четвертый раз подряд - украинец продолжает залечивать травму. Команда Микеля Артеты продолжает лидировать в турнирной таблице английского первенства, опережая второй "Ман Сити" Пепа Гвардиолы на три очка.

Английская Премьер-лига, 11-й тур

"Элланд Роуд" (Лидс)

Лидс – Арсенал 0:1

Гол: Букайо Сака 35

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В статье: Арсенал (Лондон) Лидс Юнайтед
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