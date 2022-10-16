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Лидс - Арсенал 0:1. Без Зинченко. Видео обзор матча
Команда Артеты лидирует в АПЛ
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 11-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Лидс". Единственный и победный мяч в этом поединке записал на свой счет вингер "пушкарей" Букайо Сака - английский вингер поразил ворота "павлинов" на 35-й минуте встречи. Александр Зинченко
Английская Премьер-лига, 11-й тур
"Элланд Роуд" (Лидс)
Гол: Букайо Сака 35
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