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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0. Видео обзор матча
"Манкунианцы" и "сороки" победителя не определили
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 11-го тура АПЛ "Ман Юнайтед" и "Ньюкасл" расписали ничью. "Красные дьяволы" и "сороки" так и не смогли поразить ворота друг друга. После этого тура команда Эрика тен Хага и коллектив Эдди Хау соседствуют по таблице АПЛ - занимая 5 и 6 места, соответственно.
Чемпионат Англии, одиннадцатый тур
Манчестер, “Олд Траффорд”
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