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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0. Видео обзор матча

Англия
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"Манкунианцы" и "сороки" победителя не определили

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0. Видео обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 11-го тура АПЛ "Ман Юнайтед" и "Ньюкасл" расписали ничью. "Красные дьяволы" и "сороки" так и не смогли поразить ворота друг друга. После этого тура команда Эрика тен Хага и коллектив Эдди Хау соседствуют по таблице АПЛ - занимая 5 и 6 места, соответственно.

Чемпионат Англии, одиннадцатый тур

Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Ньюкасл” 0:0

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В статье: Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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