Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0. Видео обзор матча

В рамках 11-го тура АПЛ "Ман Юнайтед" и "Ньюкасл" расписали ничью. "Красные дьяволы" и "сороки" так и не смогли поразить ворота друг друга. После этого тура команда Эрика тен Хага и коллектив Эдди Хау соседствуют по таблице АПЛ - занимая 5 и 6 места, соответственно.

Чемпионат Англии, одиннадцатый тур

Манчестер, “Олд Траффорд”