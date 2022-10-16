Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0. Обзор матча и видео гола

“Ливерпуль” нанес “Манчестер Сити” первое поражение в чемпионате. Команда Юргена Клоппа наконец-то провела очень сильный матч, ей удалось не только нейтрализовать одного из лидеров лиги, оставить Эрлинга Холанда без забитый мячей, но и самой создать несколько моментов у ворот “Сити”, и одна из контратак привела к голу. Победу “Ливерпулю” принес точный удар Мо Салаха после паса вратаря Алиссона.

Чемпионат Англии, одиннадцатый тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Манчестер Сити” 1:0

Гол: Салах 76