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Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
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Ливерпуль – Манчестер Сити ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 16 октября 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Ливерпуль” нанес “Манчестер Сити” первое поражение в чемпионате. Команда Юргена Клоппа наконец-то провела очень сильный матч, ей удалось не только нейтрализовать одного из лидеров лиги, оставить Эрлинга Холанда без забитый мячей, но и самой создать несколько моментов у ворот “Сити”, и одна из контратак привела к голу. Победу “Ливерпулю” принес точный удар Мо Салаха после паса вратаря Алиссона.

Чемпионат Англии, одиннадцатый тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Манчестер Сити” 1:0

Гол: Салах 76

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Эрлинг Холанд
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