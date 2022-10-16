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Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0. Обзор матча и видео гола
Ливерпуль – Манчестер Сити ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 16 октября 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Ливерпуль” нанес “Манчестер Сити” первое поражение в чемпионате. Команда Юргена Клоппа наконец-то провела очень сильный матч, ей удалось не только нейтрализовать одного из лидеров лиги, оставить Эрлинга Холанда без забитый мячей, но и самой создать несколько моментов у ворот “Сити”, и одна из контратак привела к голу. Победу “Ливерпулю” принес точный удар Мо Салаха после паса вратаря Алиссона.
Чемпионат Англии, одиннадцатый тур. Ливерпуль, “Энфилд”
Гол: Салах 76
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