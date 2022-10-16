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Гвардиола о незасчитанном голе Фодена: Это Энфилд... Тут такое было уже три года назад в ЛЧ
Коуч "горожан" о поражении от команды Клоппа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал
"Мы сделали все, мы играли очень хорошо и создавали моменты. Большую часть времени мы были действительно хороши, но допустили ошибку. Они были очень целеустремленными и показывали классную игру.
Насчет незасчитанного гола. Это "Энфилд". Такое уже было здесь в Лиге чемпионов, три или четыре года назад. Когда мы приезжаем сюда, мы должны показать идеальную игру, и мы не сделали этого - мы допустили ошибку. Надеюсь в будущем мы научимся противостоять этому. Но команды, которые выступают в Лиге чемпионов могут наказывать вас.
Рефери постоянно говорил - играй, играй, играй. Сколько миллионов подобных фолов он не дал? Но в случае этого гола - зафиксировал нарушение. Это "Энфилд"...", - поделился испанский наставник.
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