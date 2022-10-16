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Гвардиола о незасчитанном голе Фодена: Это Энфилд... Тут такое было уже три года назад в ЛЧ

Англия
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Коуч "горожан" о поражении от команды Клоппа

Гвардиола о незасчитанном голе Фодена: Это Энфилд... Тут такое было уже три года назад в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в рамках 11-го тура АПЛ.

"Мы сделали все, мы играли очень хорошо и создавали моменты. Большую часть времени мы были действительно хороши, но допустили ошибку. Они были очень целеустремленными и показывали классную игру.

Насчет незасчитанного гола. Это "Энфилд". Такое уже было здесь в Лиге чемпионов, три или четыре года назад. Когда мы приезжаем сюда, мы должны показать идеальную игру, и мы не сделали этого - мы допустили ошибку. Надеюсь в будущем мы научимся противостоять этому. Но команды, которые выступают в Лиге чемпионов могут наказывать вас.

Рефери постоянно говорил - играй, играй, играй. Сколько миллионов подобных фолов он не дал? Но в случае этого гола - зафиксировал нарушение. Это "Энфилд"...", - поделился испанский наставник.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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Algrab (Костопiль)
16.10.2022 в 22:16
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