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Клопп: В обычный день вам не стоит даже пытаться играть против Манчестер Сити

Англия
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Наставник "Ливерпуля" - о минимальной победе над "горожанами"

Клопп: В обычный день вам не стоит даже пытаться играть против Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча с "Манчестер Сити" (1:0) в 11-м туре АПЛ.

"Думаю, в обычный день вам не стоит даже пытаться играть против "Манчестер Сити", играть против них в обычном режиме и надеяться, что вы что-то от этого получите. Вы должны играть на грани своих возможностей и больше, что мы и сделали. Мы защищались очень организованно и страстно, закрыли все зоны.

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Но соперник по-прежнему добирается до ваших ворот, у них по-прежнему невероятное количество игроков в штрафной площадке, и то, как мы защищались, было совершенно исключительным, потому что, я думаю, мы все знаем стиль игры соперника. Мы играли в обороне очень хорошо. Это было лучшее выступление всех ребят, и именно поэтому мы смогли обыграть "Ман Сити".

Салах сыграл исключительную игру. Совершенно выдающеюся. Прекрасное, абсолютно топовое выступление. Гол был мирового класса. Я не видел игрока, не попавшего по мячу, я видел игрока, который очень хорошо использовал свое тело и оказался лицом к лицу с вратарем. Это было очень хорошо", — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
liverpoolfc.com

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