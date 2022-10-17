  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фанаты Ливерпуля кидали монеты в Гвардиолу. Им пожизненно запретят посещать матчи команды
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанаты Ливерпуля кидали монеты в Гвардиолу. Им пожизненно запретят посещать матчи команды

Англия
(1 голосов)

Помогли победить

Фанаты Ливерпуля кидали монеты в Гвардиолу. Им пожизненно запретят посещать матчи команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Ливерпуля" с трибун Энфилда бросали монеты в Пепа Гвардиолу во время матча с "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports. Хозяева осудили поведение болельщиков.

"Толпа кидалась монетками, но в меня не попали. Может, в следующий раз у них получится получше", – прокомментировал ситуацию Гвардиола.

"Ливерпуль" пообещал найти виновных с помощью камер и пожизненно запретить им посещать матчи на домашней арене.

Напомним, что по дороге домой автобус "Манчестер Сити" также начали закидывать предметами. Фанаты повредили стекло транспортного средства.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде