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Фанаты Ливерпуля кидали монеты в Гвардиолу. Им пожизненно запретят посещать матчи команды
Помогли победить
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики "Ливерпуля" с трибун Энфилда бросали монеты в Пепа Гвардиолу во время матча с "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports. Хозяева осудили поведение болельщиков.
"Толпа кидалась монетками, но в меня не попали. Может, в следующий раз у них получится получше", –
прокомментировалситуацию Гвардиола.
"Ливерпуль" пообещал найти виновных с помощью камер и пожизненно запретить им посещать матчи на домашней арене.
Напомним, что по дороге домой автобус "Манчестер Сити" также начали закидывать предметами. Фанаты повредили стекло транспортного средства.
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