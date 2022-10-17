Фанаты Ливерпуля кидали монеты в Гвардиолу. Им пожизненно запретят посещать матчи команды

Болельщики "Ливерпуля" с трибун Энфилда бросали монеты в Пепа Гвардиолу во время матча с "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports. Хозяева осудили поведение болельщиков.

"Толпа кидалась монетками, но в меня не попали. Может, в следующий раз у них получится получше", – прокомментировал ситуацию Гвардиола.

"Ливерпуль" пообещал найти виновных с помощью камер и пожизненно запретить им посещать матчи на домашней арене.

Напомним, что по дороге домой автобус "Манчестер Сити" также начали закидывать предметами. Фанаты повредили стекло транспортного средства.