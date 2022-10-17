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Роналду лишь 20-й в голосовании за Золотой мяч. Это его худший результат за 17 лет

Англия
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Уходит эпоха

Роналду лишь 20-й в голосовании за Золотой мяч. Это его худший результат за 17 лет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ash Donelon/Manchester United

Новина українською

В эти минуты в Париже проходит церемония вручения Золотого мяча-2022, на которой мало хороших новостей у Криштиану Роналду.

Форвард "МЮ" стал только 20-м в голосовании - это его худший результат с 2005 года, когда CR7 еще не исполнилось и 20-ти.

На протяжении 17 лет португалец финишировал ближе к трофею, и пять раз в карьере поднимал его над головой - в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Больше ЗМ на счету только Лионеля Месси, который в этом году не попал даже в ТОП-30 номинантов.

Отметим, что 37-летний Роналду в прошлом сезоне забил за "МЮ" 24 гола в 39 матчах во всех турнирах, но на пользу это команде не пошло. В АПЛ она скатилась со второго места на шестое и параллельно не преуспела в еврокубках.

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В статье: Криштиану Роналду Золотой мяч Манчестер Юнайтед
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Источник:
L'Equipe

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