Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду лишь 20-й в голосовании за Золотой мяч. Это его худший результат за 17 лет
Уходит эпоха
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ash Donelon/Manchester United
В эти минуты в Париже проходит церемония вручения Золотого мяча-2022, на которой мало хороших новостей у Криштиану Роналду.
Форвард "МЮ" стал только 20-м в голосовании - это его худший результат с 2005 года, когда CR7 еще не исполнилось и 20-ти.
На протяжении 17 лет португалец финишировал ближе к трофею, и пять раз в карьере поднимал его над головой - в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Больше ЗМ на счету только Лионеля Месси, который в этом году не попал даже в ТОП-30 номинантов.
Отметим, что 37-летний Роналду в прошлом сезоне забил за "МЮ" 24 гола в 39 матчах во всех турнирах, но на пользу это команде не пошло. В АПЛ она скатилась со второго места на шестое и параллельно не преуспела в еврокубках.
Популярное сейчас
- Комитет арбитров УАФ объяснил назначенный пенальти в матче Рух – Днепр-1
- "Мы с Дедышиным всегда то ссоримся, то миримся". Красников - о драке с гендиректором Руха
- "Это полная коррупция". Алиев - о трансляции матча Шахтер – Динамо
- АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0. Возмездие Салаха
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО