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Закария хочет вернуться зимой в Ювентус. Он провел 0 минут в сезоне за Челси

Англия
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Аренда не удалась

Закария хочет вернуться зимой в Ювентус. Он провел 0 минут в сезоне за Челси

Фото: @deniszakaria

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Полузащитник "Ювентуса", арендованный "Челси", Денис Закариа недоволен положением в лондонском клубе, сообщает Evening Standard. Он запросил встречу с совледельцем клуба Тоддом Боэли и главным тренером Грэмом Поттером.

Если руководство не убедит игрока, что он получит шанс в ближайшее время, швейцарский хавбек может досрочно разорвать соглашение. Контракт аренды 25-летнего полузащитника истекает в конце сезона.

В контракте Закарии также прописана опция выкупа за 28+5 миллионов евро, но "Челси" вряд ли воспользуется ей.

Денис перешел в "Ювентус" в январе этого года из "Боруссии" Менхенгладбах. Он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Денис Закариа
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Источник:
standard.co.uk

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