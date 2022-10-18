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Закария хочет вернуться зимой в Ювентус. Он провел 0 минут в сезоне за Челси
Аренда не удалась
Фото: @deniszakaria
Полузащитник "Ювентуса", арендованный "Челси", Денис Закариа недоволен положением в лондонском клубе, сообщает Evening Standard. Он запросил встречу с совледельцем клуба Тоддом Боэли и главным тренером Грэмом Поттером.
Если руководство не убедит игрока, что он получит шанс в ближайшее время, швейцарский хавбек может досрочно разорвать соглашение. Контракт аренды 25-летнего полузащитника истекает в конце сезона.
В контракте Закарии также прописана опция выкупа за 28+5 миллионов евро, но "Челси" вряд ли воспользуется ей.
Денис перешел в "Ювентус" в январе этого года из "Боруссии" Менхенгладбах. Он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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