АПЛ. Брайтон - Ноттингем Форест 0:0. Все еще без побед

В первом матче с Роберто Де Дзерби “Брайтон” забил три гола. В трех последующих поединках “чайки” нанесли 54 удара по воротам соперника, из них 18 в створ, но не смогли забить ни разу. Как результат – поражения “Тоттенхэму”, “Брентфорду” и теперь ничья с аутсайдером лиги “Ноттингем Форест”. Наверное, совсем другим себе представлял старт в Премьер-лиге экс-тренер “Шахтера”.

“Ноттингем Форест” приехал на южное побережье с нескрываемым желанием отыграть на ноль. Какие-то действия в атаке и, возможно, победа – это были задачи второго плана. Больше “Фореста” (23 гола) в лиге пропустил только “Лестер” (24), клиншит – это всегда базис, первый шаг в поиске стабильности. Именно это нужно сейчас Стиву Куперу после провального старта сезона.

И “Ноттингем Форест” защищался. В первом тайме у гостей было около 30% владения, о каких-то моментах или даже ударах говорить не приходилось. На поле был только “Брайтон”. Команда Роберто Де Дзерби кружила воккруг ворот Хендерсона, лучший момент тайма упустил Троссард, пробив в перекладину, полушансы были у Уэлбека, Лалланы и Гросса. Казалось, что количество рано или поздно перейдет в качество. Нельзя так упорно и долго работать над аккумуляцией своего xG, и при этом не забивать. Но для “Брайтона” в этом нет ничего нового.

12-0 shots ????

68% possession ????

But Brighton just can't find the net ????#BHANFO pic.twitter.com/kUSujdLH8B