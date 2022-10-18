АПЛ. Брайтон - Ноттингем Форест 0:0. Все еще без побед

В первом матче с Роберто Де Дзерби “Брайтон” забил три гола. В трех последующих поединках “чайки” нанесли 54 удара по воротам соперника, из них 18 в створ, но не смогли забить ни разу. Как результат – поражения “Тоттенхэму”, “Брентфорду” и теперь ничья с аутсайдером лиги “Ноттингем Форест”. Наверное, совсем другим себе представлял старт в Премьер-лиге экс-тренер “Шахтера”.

“Ноттингем Форест” приехал на южное побережье с нескрываемым желанием отыграть на ноль. Какие-то действия в атаке и, возможно, победа – это были задачи второго плана. Больше “Фореста” (23 гола) в лиге пропустил только “Лестер” (24), клиншит – это всегда базис, первый шаг в поиске стабильности. Именно это нужно сейчас Стиву Куперу после провального старта сезона.

И “Ноттингем Форест” защищался. В первом тайме у гостей было около 30% владения, о каких-то моментах или даже ударах говорить не приходилось. На поле был только “Брайтон”. Команда Роберто Де Дзерби кружила воккруг ворот Хендерсона, лучший момент тайма упустил Троссард, пробив в перекладину, полушансы были у Уэлбека, Лалланы и Гросса. Казалось, что количество рано или поздно перейдет в качество. Нельзя так упорно и долго работать над аккумуляцией своего xG, и при этом не забивать. Но для “Брайтона” в этом нет ничего нового.

12-0 shots ????

68% possession ????

But Brighton just can't find the net ????#BHANFO pic.twitter.com/kUSujdLH8B — Mirror Football (@MirrorFootball) October 18, 2022

Что-то похожее было и после перерыва, правда интенсивность атак “Брайтона” уменьшилась. Это было ожидаемо, учитывая плотность календаря и короткую скамейку запасных “Брайтона”. И психологически очень сложно бесконечно проводить время в атаке без конечного результата. Наконец-то проснулся и “Ноттингем Форест”. Начиная с 58-й минуты гостям каким-то образом выполнить аж три удара, ни один из них в створ.

0:0 – большое разочарование для “Брайтона” и Роберто Де Дзерби. В таком матче нужно было обязательно брать три очка. Впереди у “чаек” матчи с “Манчестер Сити” и “Челси”.

Чемпионат Англии, 12-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Ноттингем Форест” 0:0

“Брайтон”: Санчес – Велтман, Данк, Уэбстер – Марч, Мак Аллистер, Кайседо, Троссард – Лаллана (Лампти 64), Гросс (Ундав 85) – Уэлбек

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Орье (Тоффоло 68, Бьянкон 87), Маккенна, Кук, Уильямс – Мангаля (Куяте 61), Фройлер, Йейтс – Гиббз-Уайт, Джонсон (Авонийи 87), Лингард (Уоррэлл 87)

Предупреждения: Кайседо 56, Мак Аллистер 78, Лампти 90 – Фройлер 84