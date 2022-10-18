Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клоппу выдвинули обвинения в неподобающем поведении за выкрики в адрес судьи в матче с Сити
Немец был удален на 86 минуте встречи с "горожанами"
Фото: twitter.com/LFC
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила менеджеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу обвинения в нарушении правил. Об этом сообщает BBC.
Правило FA E3, которое нарушил Клопп, означает "комментарии, которые являются неподобающими, портят репутацию игры, являются угрожающими, унизительными, неприличными или оскорбительными".
Клоппа удалили за выкрики в адрес бокового судьи, после того как на Мохаммеде Салахе не свистнули фол.
После матча Юрген извинился за свое поведение.
"В той ситуации (у меня в голове) что-то щелкнуло, я этим не горжусь. Я заслужил красную карточку, и то, как я выглядел в этот момент, – неправильно", – приводит его слова BBC.
На обвинения менеджер должен ответить до пятницы.
Популярное сейчас
- Украинская молодежка узнала соперников по группе Евро-2023 (U-21)
- Металлист сыграет с Динамо и Днепром-1, тяжелые матчи Барсы. Расписание футбола на 17-23 октября
- Соперники для команды Ротаня. Сегодня состоится жеребьевка молодежного Евро-2023
- Клопп: Хочу, чтобы Гвардиола взял творческий отпуск на четыре года
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО