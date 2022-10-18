Клоппу выдвинули обвинения в неподобающем поведении за выкрики в адрес судьи в матче с Сити

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила менеджеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу обвинения в нарушении правил. Об этом сообщает BBC.

Правило FA E3, которое нарушил Клопп, означает "комментарии, которые являются неподобающими, портят репутацию игры, являются угрожающими, унизительными, неприличными или оскорбительными".

Клоппа удалили за выкрики в адрес бокового судьи, после того как на Мохаммеде Салахе не свистнули фол.

После матча Юрген извинился за свое поведение.

"В той ситуации (у меня в голове) что-то щелкнуло, я этим не горжусь. Я заслужил красную карточку, и то, как я выглядел в этот момент, – неправильно", – приводит его слова BBC.

На обвинения менеджер должен ответить до пятницы.