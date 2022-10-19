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Бывший защитник Ливерпуля Флэнаган завершил карьеру в 29 лет
В последние годы игрока беспокоило колено
Фото: liverpoolfc.com
Экс-защитник "Ливерпуля" Джон Флэнаган завершил карьеру в возрасте 29 лет. Англичанин повесил бутсы на гвоздь из-за проблем со здоровьем – в последние годы игрока беспокоило колено.
"В конечном счете мое здоровье должно быть на первом месте. Поэтому, следуя советам врачей, я думаю, что лучше всего – уйти из игры сейчас.
Моей мечтой в детстве было вырасти и играть в футбол, и сегодня я с гордостью могу сказать, что жил этой мечтой. Не только играя и будучи капитаном моего родного "Ливерпуля", но и представляя мою страну. Эти воспоминания останутся на всю жизнь, я благодарен, что получил опыт, о котором многие могут только мечтать.
Теперь я начинаю новую главу своего футбольного пути, и я взволнован тем, что принесет будущее", - цитирует Флэнагана пресс-служба "Ливерпуля".
Флэнаган является воспитанником Академии "красных". За основную команду он дебютировал в 2011 году, а в 2018-м перешел в "Болтон". Суммарно за "Ливерпуль" он отыграл 51 матч, забил 1 гол и выполнил 5 результативных передач.
Кроме того, он защищал цвета шотландского "Рейнджерс" и бельгийского "Шарлеруа". С 2021 года Джон играл за датский "Кёге". За национальную сборную Англии провел один матч в 2014 году.
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