Бывший защитник Ливерпуля Флэнаган завершил карьеру в 29 лет

Экс-защитник "Ливерпуля" Джон Флэнаган завершил карьеру в возрасте 29 лет. Англичанин повесил бутсы на гвоздь из-за проблем со здоровьем – в последние годы игрока беспокоило колено.

"В конечном счете мое здоровье должно быть на первом месте. Поэтому, следуя советам врачей, я думаю, что лучше всего – уйти из игры сейчас.

Моей мечтой в детстве было вырасти и играть в футбол, и сегодня я с гордостью могу сказать, что жил этой мечтой. Не только играя и будучи капитаном моего родного "Ливерпуля", но и представляя мою страну. Эти воспоминания останутся на всю жизнь, я благодарен, что получил опыт, о котором многие могут только мечтать.

Теперь я начинаю новую главу своего футбольного пути, и я взволнован тем, что принесет будущее", - цитирует Флэнагана пресс-служба "Ливерпуля".