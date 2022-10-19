Де Дзерби: Пять дней я провел на войне, поэтому не боюсь неудач в футболе

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью против "Ноттингем Форест" (0:0) в рамках 12-го тура АПЛ.

"Выступление команды было отличным, но извините за результат. Я могу только поблагодарить игроков за то, что они показали фантастическую игру. Нам нужно прибавлять в последних 25 метрах, и мы должны над этим поработать. Я не могу сказать ничего больше..

Не боюсь ли я, что мы не выиграли ни одного из двух матчей за последние пять дней? Пять дней я провел на войне, поэтому не боюсь. Прошу прощения за результаты, я знаю, что очков мало. Я не хочу слишком много говорить о неудачах или чем-то подобном. Я хочу поговорить об улучшениях, которые нам нужно сделать очень быстро", - цитирует Де Дзерби TUTTOmercatoWEB.

После 10-ти сыгранных матчей "Брайтон" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.