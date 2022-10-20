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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0. Конте всегда проигрывает на Олд Траффорд
Фред и Фернандеш забивают по голу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, двенадцатый тур. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” – “Тоттенхэм” 2:0
Голы: Фред 47, Фернандеш 69
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро (Эриксен 87), Фред – Антони (Мактомини 76), Фернандеш, Санчо (Эланга 87) – Рашфорд
“Тоттенхэм”: Льорис – Дэвис, Дайер (Санчес 82), Ромеро – Перишич (Спенс 89), Хейбьерг, Биссума (Моура 82), Бентанкур (Скипп 89), Доэрти (Сессеньон 82) – Кейн, Сон
Предупреждение: Каземиро 52
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