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АПЛ. Эвертон проиграл Ньюкаслу, ничья Брентфорда и Челси

Англия
(1 голосов)

Сложный для Виталия Миколенко на Сент-Джеймс Парк

АПЛ. Эвертон проиграл Ньюкаслу, ничья Брентфорда и Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, двенадцатый тур

Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Челси” 0:0

“Брентфорд”: Райя – Йоргенсен, Ми, Пиннок – Расмуссен, Оньека (Баптист 60), Янельт (Годдос 90+1), Йенсен (Дасилва 72), Генри – Мбемо (Висса 72), Тоуни

“Челси”: Аррисабалага – Кулибали, Чалоба, Аспиликуэта – Кукурелья (Пулишич 61), Жоржиньо, Галлахер (Ковачич 16), Лофтус-Чик – Маунт (Чуквуэмека 62), Хавертц (Обамеянг 81) – Броя (Стерлинг 61)

Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Эвертон” 1:0

Гол: Альмирон 31

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимараэш, Жоэлинтон (Уиллок 46)– Альмирон (Фрейзер 73), Уилсон (Вуд 86), Мерфи (Андерсон 73)

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмен – Ивоби (Гарнер 74), Гейе, Онана – Гордон, Калверт-Льюин (Мопе 74), Грэй (Макнил 80)

Предупреждения: Жоэлинтон 24, Шер 45+2 – Калверт-Льюин 7, Гордон 44, Гейе 64, Тарковски 89

Борнмут, “Дин Курт”

“Борнмут” – “Саутгемптон” 0:1

Гол: Адамс 9

“Борнмут”: Нету – Тавернье, Смит, Сенеси (Ротуэлл 77), Мифем, Фредерикс (Дембеле 83) – Кук, Кристи (Станислас 62), Лерма – Биллинг (Мур 83), Соланке

“Саутгемптон”: Базуну – Перро (Лариос 88), Салису, Чалета-Цар, Уокер-Питерс (Стюарт Армстронг 66) – Арибо (Лянко 65), Мэйтленд-Найлз (Диалло 88), Уорд-Проуз, Эльюнусси – Адам Армстронг (Дженепо 88), Адамс

Предупреждения: Мифем 43 – Перро 15, Мэйтленд-Найлз 43, Стюарт Армстронг 90+6

Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Вест Хэм” 1:0

Гол: Нуньес 22

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В статье: Английская Премьер-лига Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд Челси (Лондон) АПЛ Ньюкасл "Саутгемптон" Борнмут (Англия) Грэм Поттер Виталий Миколенко
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