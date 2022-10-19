Мейсона Гринвуда снова освободили под залог после закрытого слушания

Нападающий Мейсон Гринвуд был освобожден судом под залог, после закрытого слушания в Королевском суде на Миншалл-стрит в Манчестере, сообщает Sky Sports. Он обвиняется в попытке изнасилования, нападении и принудительном поведении.

Условием освобождения стала невозможность контактировать со свидетелями, в том числе с заявителем, а также проживание по адресу.

Впервые Гринвуд был заключен под стражу в январе, после опубликованных девушкой видео в социальных сетях. Позже Мейсон был освобожден под залог, но в субботу снова задержан. Его подозревали в нарушении условий освобождения.

Мейсон выступал за "Манчестер Юнайтед", но после инцидента отстранен от участия в матчах и тренировках с "красными дьяволами".

Футболист пропустил короткое слушание и должен будет снова предстать пред судом 21 ноября.