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Мейсона Гринвуда снова освободили под залог после закрытого слушания
Но не оправдан
Фото: twitter.com/masongreenwood
Нападающий Мейсон Гринвуд был освобожден судом под залог, после закрытого слушания в Королевском суде на Миншалл-стрит в Манчестере, сообщает Sky Sports. Он обвиняется в попытке изнасилования, нападении и принудительном поведении.
Условием освобождения стала невозможность контактировать со свидетелями, в том числе с заявителем, а также проживание по адресу.
Впервые Гринвуд был заключен под стражу в январе, после опубликованных девушкой видео в социальных сетях. Позже Мейсон был освобожден под залог, но в субботу снова задержан. Его подозревали в нарушении условий освобождения.
Мейсон выступал за "Манчестер Юнайтед", но после инцидента отстранен от участия в матчах и тренировках с "красными дьяволами".
Футболист пропустил короткое слушание и должен будет снова предстать пред судом 21 ноября.
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