Роналду ушел со скамейки запасных МЮ за 5 минут до финального свистка. Тен Хаг отреагировал

В среду, 19 октября, Манчестер Юнайтед провел один из лучших матчей в сезоне – разбил на своем поле "Тоттенхэм". Счет 2:0 совершенно не отражает всего преимущества красных дьяволов.

Достичь такого результата удалось без Криштиану Роналду. Эрик Тэн Хаг решил даже не выпускать португальца на замену. А тот, судя по всему, обиделся и ушел в подтрибунное помещение за пять минут до финального свистка, отказавшись праздновать победу вместе со своими одноклубниками.

Erik Ten Hag on Cristiano Ronaldo heading down the tunnel before the final whistle at Old Trafford pic.twitter.com/QEOicibuHL