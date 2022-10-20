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Роналду ушел со скамейки запасных МЮ за 5 минут до финального свистка. Тен Хаг отреагировал

Англия
(1 голосов)

На фоне великолепной игры партнеров

Роналду ушел со скамейки запасных МЮ за 5 минут до финального свистка. Тен Хаг отреагировал

фото - Getty Images

Новина українською

В среду, 19 октября, Манчестер Юнайтед провел один из лучших матчей в сезоне – разбил на своем поле "Тоттенхэм". Счет 2:0 совершенно не отражает всего преимущества красных дьяволов.

Достичь такого результата удалось без Криштиану Роналду. Эрик Тэн Хаг решил даже не выпускать португальца на замену. А тот, судя по всему, обиделся и ушел в подтрибунное помещение за пять минут до финального свистка, отказавшись праздновать победу вместе со своими одноклубниками.

Конечно, тренера МЮ спросил об этой ситуации после матча, на что он ответил, что "разберется с этим завтра".

Это не первый подобный демарш Роналду. Ранее он уехал со стадиона, не дождавшись завершения товарищеского матча с "Райо Вальекано". Как известно, Криштиану очень хотел покинуть МЮ этим летом, но покупателя на звездного португальца так и не нашлось.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
20.10.2022 в 09:11
Может испугался возможной позорной замены в конце матча?
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0
0
Gdańsk (Гданьск)
20.10.2022 в 08:36
Гната этого зазнавшегося пенсионера
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0
-1

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