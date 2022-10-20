У Миколенко шансов не было. ВИДЕО как Ньюкасл обыграл Эвертон

Вашему вниманию видео обзор матча Ньюкасл – Эвертон, встречавшихся в 12-м туре Английской Премьер-лиги. Сороки обладали более чем ощутимым преимуществом и одержали закономерную победу. Правда, судьбу противостояния решил единственный гол, зато какой! Алмирон забросил мяч в девятку с угла штрафной. Виталий Миколенко отыграл весь матч, но ему и партнерам по защите было непросто сдерживать атаки хозяев. Ньюкасл одержал третью победу в последних четырех матчах и идет 6-м в турнирной таблице. Эвертон после трех поражений подряд находится на 15 месте.

Английская Премьер-лига. 12-й тур

Ньюкасл – Эвертон 1:0

Гол: Алмирон 30